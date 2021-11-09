Минюст признал экстремистским советский фильм

Советский фильм «Тайное и явное. Цели и деяния сионистов»* включили в список экстремистских материалов. Информация об этом появилась на сайте Минюста.

Этот фильм был снят в 1973 году на Центральной студии документальных фильмов в Москве. Он не выходил в широкий прокат.

Решение о запрете киноленты принял Сыктывкарский городской суд после лингвистического исследования, которое показало, что в фильме есть отрицательная оценка группы лиц, выделенной национальному и идеологическому признакам: «сионистов, а также евреев как национальной группы в целом».

Авторы картины приписали сионистам «враждебные действия против арабов, чехов, словаков» и палестинцев, а также возложили на них ответственность за «финансовую помощь фашистской Германии в подготовке ко Второй мировой войне».

В конце сентября стало известно о планах главного радиочастотного центра Роскомнадзора запустить в 2022 году систему «Окулус», которая будет заниматься поиском запрещенного контента в изображениях и видео. Планируется, что искусственный интеллект будет находить порнографические и экстремистские материалы, пропаганду наркотиков, а также призывы к массовым беспорядкам и самоубийству.

*Материал, признанный экстремистским.