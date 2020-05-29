Минюст представил проект нового КоАП

Ранее предполагалось увеличить штрафы, к примеру, за превышение скорости от 20 до 40 километров в час до трех тысяч рублей (сейчас 500), от 40 до 60 километров в час — до четырех тысяч (сейчас 1,5 тысячи). От этого решено было отказаться, а штрафы останутся примерно такими же, как сейчас.

Также после жалоб предпринимателей в проекте решили сохранить презумпцию невиновности, хоть в ведомстве ранее уточняли, что этот принцип в любом случае регламентируется Процессуальным кодексом и его можно не дублировать.

Среди поправок остались уменьшение максимальный срока обязательных работ с 200 до 60 часов и предложение предоставлять бесплатную юридическую помощь, как в УК. Также в проекте оставили увеличенное число штрафов, которые можно оплатить со скидкой 50% и запрет на наказание за одно нарушение и юридического лица, и его сотрудника.

В закон добавили раздел по несовершеннолетним, их смогут штрафовать (если у него есть заработок), назначать им обязательные работы и запрещать ходить на стадионы.