Минюст предложил убрать из российского Гражданского кодекса МРОТ

Уже в декабре ведомство должно будет представить проект в правительстве. Предполагается, что к марту следующего года законопроект поступит на рассмотрение в Госдуму.

Суть идеи сводится к тому, чтобы убрать понятие МРОТ из кодекса, заменив его на понятие «финансовая единица». В министерстве поясняют, что МРОТ можно неоднозначно трактовать.

Идею уже готовы поддержать в «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России» — по мнению депутатов, это повысит значение МРОТ.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин предложил закрепить в Конституции Размер минимальной зарплаты размер минимальной зарплаты, которая не сможет быть меньше среднего прожиточного уровня по стране.