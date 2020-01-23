    23 января 2020, 03:14

    Минюст предложил убрать из российского Гражданского кодекса МРОТ

    Александра Каширина

    Из Гражданского кодекса предлагают убрать определение минимального размера оплаты труда (МРОТ). Разработать законопроект предстоит Министерству юстиции. Об этом написала газета «Известия».

    Уже в декабре ведомство должно будет представить проект в правительстве. Предполагается, что к марту следующего года законопроект поступит на рассмотрение в Госдуму.

    Суть идеи сводится к тому, чтобы убрать понятие МРОТ из кодекса, заменив его на понятие «финансовая единица». В министерстве поясняют, что МРОТ можно неоднозначно трактовать.

    Идею уже готовы поддержать в «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России» — по мнению депутатов, это повысит значение МРОТ.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин предложил закрепить в Конституции Размер минимальной зарплаты размер минимальной зарплаты, которая не сможет быть меньше среднего прожиточного уровня по стране.