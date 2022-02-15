Минюст предложил создать реестр должников по алиментам

Министерство юстиции выступило с идеей сделать в России реестр должников по алиментам. В этот список предполагается включать сведения о должниках, которые привлекались к административной и уголовной ответственности, а также тех, кто находится в розыске.

Эту инициативу обсудили полномочный представитель Совета Федерации в Минюсте, сенатор Владимир Полетаев и директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов, сообщили в пресс-службе Совета Федерации.

На повестке встречи было обсуждение проектов федеральных законов, разработанных министерством. Эти документы, в частности, направлены на создание реестра должников по алиментам и установление контроля за работой юридических лиц, которые занимаются вопросом возврата просроченной задолженности.

В законопроекте о реестре должников по алиментам также предлагается наделить судебного пристава-исполнителя правом требовать сведения об имущественном положении должника.

В минувшем году ФССП вынесла 11 миллионов постановлений об ограничении права выезда за пределы России. Из этого числа около миллиона постановлений вынесли из-за невыплаты алиментов. Неплательщику алиментщику могут отказать в выезде, если он должен 10 тысяч рублей.