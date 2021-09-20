Минюст предложил поощрять заключенных за победы в конкурсах

Министерство юстиции РФ подготовило законопроект, в котором предложило новый способ поощрения заключенных. За победы в различного рода конкурсах их могут начать пускать на спортивные и культурно-зрелищные мероприятия за пределами колонии в сопровождении сотрудников исправительного учреждения.

Документ опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

«Законопроектом предусматривается новый вид поощрения — предоставление права посещения культурно-зрелищных и спортивных мероприятий за пределами исправительной колонии осужденным, отбывающим наказание в облегченных условиях в исправительной колонии общего или строгого режима, в сопровождении сотрудников данной колонии», — сказано в пояснительной записке к документу.

Одним из оснований для того, чтобы получить такое поощрение, законопроект предложил сделать призовые места в разных конкурсах. Посещать мероприятия за пределами колонии смогут заключенные, которые заняли первые, вторые и третьи места. Кроме того, они смогут смотреть дополнительные кино- и видеофильмы не реже двух раз в неделю в течение месяца.

В российских колониях сейчас проводят разные конкурсы — в том числе на лучшее исполнение песен среди заключенных. В Минюсте уверены, что поощрения смогут стать дополнительным стимулом, который поможет заключенному исправиться. Кроме того, это позволит укрепить социально-полезные связи.