17 января 2023, 11:08
Минюст предложил поменять условия содержания в СИЗО
РБК: Минюст предложил изменить условия содержания обвиняемых и подозреваемых в СИЗО
Министерство юстиции России подготовило новый законопроект, который смягчит часть норм содержания в следственных изоляторах заключенных и подследственных лиц. Об этом написал РБК.
В частности, в документе предложили изменить норму площади в исправительных центрах на одного осужденного с четырех до пяти квадратных метров.
Реклама
Кроме того, ведомство считает возможным поднять возраст ребенка с трех до четырех лет, находящегося вместе с матерью в исправительном учреждении.
Реклама
Также законопроект предложил разрешить применять в следственных изоляторах электронные, аудиовизуальные и прочие технические средства надзора. В этом случае администрации обяжут уведомлять под расписку о применении таких средств.
Ранее президент России Владимир Путин поручил ФСИН, Генпрокуратуре, МВД и Следкому разработать меры по недопущению применения кандалов и наручников в отношении лиц, подозреваемых в совершении ненасильственных преступлений.
ФСИН
СИЗО
Реклама
Реклама