Общество 17 января 2023, 11:08 Минюст предложил поменять условия содержания в СИЗО РБК: Минюст предложил изменить условия содержания обвиняемых и подозреваемых в СИЗО РИА «Новости»

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Министерство юстиции России подготовило новый законопроект, который смягчит часть норм содержания в следственных изоляторах заключенных и подследственных лиц. Об этом написал РБК.

В частности, в документе предложили изменить норму площади в исправительных центрах на одного осужденного с четырех до пяти квадратных метров.

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Кроме того, ведомство считает возможным поднять возраст ребенка с трех до четырех лет, находящегося вместе с матерью в исправительном учреждении.

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Также законопроект предложил разрешить применять в следственных изоляторах электронные, аудиовизуальные и прочие технические средства надзора. В этом случае администрации обяжут уведомлять под расписку о применении таких средств.

Ранее президент России Владимир Путин поручил ФСИН, Генпрокуратуре, МВД и Следкому разработать меры по недопущению применения кандалов и наручников в отношении лиц, подозреваемых в совершении ненасильственных преступлений.