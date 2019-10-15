Минюст потребовал запретить движение Льва Пономарева «За права человека»

Общероссийское общественное движение Льва Пономарева под названием «За права человека» решили ликвидировать. Соответствующее заявление поступило в Верховный суд России от Министерства юстиции.

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«Данное заявление поступило в суд 11 октября, судебное заседание по нему назначено на 14 ноября», — сообщили РИА «Новости» в суде.

Отмечается, что в феврале движение признали иностранным агентом, а осенью Минюст отказал объединению «За права человека» в государственной регистрации. Причиной стали некие нарушения и неточности в оформлении документов.

По словам сотрудников министерства, судебный иск был подан «в целях укрепления законности и предупреждения нарушений в сфере административных и иных публичных правоотношений».

Зимой 2018 года Генпрокуратура провела проверку движения. «За права человека» не предоставило необходимых бумаг, а позже выяснилось, что организация грубо нарушала российское законодательство и не соблюдала собственный устав. Кроме того, движение уже несколько раз штрафовали районные и мировые суды Москвы.

Движение «За права человека» создали в ноябре 1997 года. К 2012-му в состав объединения уже входило порядка 120 правозащитных организаций из разных регионов России.