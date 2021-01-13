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    13 января 2021, 03:42

    Минюст получит доступ к банковской тайне ради контроля над НКО

    Кирилл Фролов

    Минюст подготовил поправки в закон «О банках и банковской деятельности», которые дадут ему доступ к операциям и счетам юридических лиц и граждан. Документ планируют внести в Госдуму в сентябре, рассказали «Известиям» в пресс-службе правительства.
    Минюст получит доступ к банковской тайне ради контроля над НКО

    Поправки разработаны для лучшего надзора за деятельностью НКО, пояснили изданию в Минюсте. Их принятие «не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий для некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с действующим законодательством», заверили в министерстве.

    Глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам НКО и религиозных организаций Сергей Гаврилов считает инициативу необходимой, но запоздавшей.

    Законопроект, по его словам, «абсолютно логичен с точки зрения полномочий Минюста, которыми он до сих пор в полной мере не пользовался».

    Главной причиной для его принятия депутат назвал выстраивание в России «полноценного гражданского общества, которое будет выступать партнером государства».

    «Для этого мы должны понимать, что НКО, которые получают субсидии и льготы, действуют в рамках российского законодательства», — пояснил собеседник.