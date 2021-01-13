Минюст получит доступ к банковской тайне ради контроля над НКО

Поправки разработаны для лучшего надзора за деятельностью НКО, пояснили изданию в Минюсте. Их принятие «не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий для некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с действующим законодательством», заверили в министерстве.

Глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам НКО и религиозных организаций Сергей Гаврилов считает инициативу необходимой, но запоздавшей.

Законопроект, по его словам, «абсолютно логичен с точки зрения полномочий Минюста, которыми он до сих пор в полной мере не пользовался».

Главной причиной для его принятия депутат назвал выстраивание в России «полноценного гражданского общества, которое будет выступать партнером государства».

«Для этого мы должны понимать, что НКО, которые получают субсидии и льготы, действуют в рамках российского законодательства», — пояснил собеседник.