Минюст оставит на прежнем уровне штрафы за нарушения ПДД

По данным издания, в конце января Минюст объявил о проекте новой редакции КоАП (Кодекс об административных правонарушениях). В частности, речь шла о повышении штрафов за нарушения правил ПДД и «накопительной» системе нарушений. Планировалась, что с первого января 2021 года все нововведения вступят в силу.