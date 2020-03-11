Минюст оставит на прежнем уровне штрафы за нарушения ПДД
Замглавы Минюста России Денис Новак объявил, что ведомство решило отказаться от резкого повышения штрафов для водителей и пешеходов за нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщил «Ридус».
По данным издания, в конце января Минюст объявил о проекте новой редакции КоАП (Кодекс об административных правонарушениях). В частности, речь шла о повышении штрафов за нарушения правил ПДД и «накопительной» системе нарушений. Планировалась, что с первого января 2021 года все нововведения вступят в силу.