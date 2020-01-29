Минюст оставил ФБК в списке иноагентов

В октябре прошлого года Минюст внес ФБК в реестр иноагентов. В ведомстве заверили, что есть все доказательства того, что организацию финансируют из-за рубежа.

В декабре 2019 года ФБК направил в Минюст заявление с просьбой исключить организацию из списка иностранных агентов, поскольку она якобы вернула все деньги, полученные из-за границы и отказалась от зарубежного финансирования.

«По итогам проведенной проверки установлено отсутствие оснований для исключения некоммерческой организации „Фонд борьбы с коррупцией“ из соответствующего реестра», — отметили в ведомстве.

*Фонд борьбы с коррупцией — некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного агента.