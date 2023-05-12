12 мая 2023, 11:13
Минюст одобрил идею законодательно запретить русофобию
Замглавы Минюста России Логинов предложил закрепить в законе наказание за русофобию
Понятие русофобии следует закрепить в законодательстве и наказывать за нее. Замминистра юстиции Андрей Логинов сказал об этом на Петербургском международном юридическом форуме, сообщил ТАСС.
«Совершенно четко я поддерживаю необходимость закрепления в нашем российском законодательстве понятие русофобии», — заявил он на сессии «Русофобия: нацизм XXI века».
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Андрей Логинов предложил создать механизмы для того, чтобы предотвращать распространение враждебной к России информации и привлекать за это к ответственности.
Разработкой законопроекта о наказании за русофобию занялись члены думской фракции ЛДПР. Депутат Андрей Луговой сказал, что сначала специалистам нужно поработать над юридическими тонкостями, например сопоставить новые предложения с существующей мерой ответственности за экстремизм.
Верховная рада Украины официально ввела в оборот термин «рашизм». Политолог Евгений Михайлов сказал, что это слово придумали более 20 лет на Западе, но оно не прижилось.
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