Общество 12 мая 2023, 11:13 Минюст одобрил идею законодательно запретить русофобию Замглавы Минюста России Логинов предложил закрепить в законе наказание за русофобию Министерство юстиции Российской Федерации

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Понятие русофобии следует закрепить в законодательстве и наказывать за нее. Замминистра юстиции Андрей Логинов сказал об этом на Петербургском международном юридическом форуме, сообщил ТАСС.

«Совершенно четко я поддерживаю необходимость закрепления в нашем российском законодательстве понятие русофобии», — заявил он на сессии «Русофобия: нацизм XXI века».

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Андрей Логинов предложил создать механизмы для того, чтобы предотвращать распространение враждебной к России информации и привлекать за это к ответственности.

Разработкой законопроекта о наказании за русофобию занялись члены думской фракции ЛДПР. Депутат Андрей Луговой сказал, что сначала специалистам нужно поработать над юридическими тонкостями, например сопоставить новые предложения с существующей мерой ответственности за экстремизм.

Верховная рада Украины официально ввела в оборот термин «рашизм». Политолог Евгений Михайлов сказал, что это слово придумали более 20 лет на Западе, но оно не прижилось.