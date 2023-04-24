Общество 24 апреля 2023, 10:11 Минюст обоснует в суде решение о признании WWF иноагентом Министр юстиции Чуйченко: решение о признании WWF иноагентом законно РИА «Новости»

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Министерство юстиции готово представить в суде свою позицию по признанию иноагентом Всемирного фонда дикой природы (WWF)*, заявил ТАСС глава ведомства Константин Чуйченко. Он подчеркнул, что это решение было обоснованным и законным.

«Решение, безусловно, законно и обосновано. Все аргументы Минюст представит в суде», — подчеркнул министр.

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Он обратил внимание на письма, подписанные в защиту этой организации. По словам Чуйченко, это стало результатом активной деятельности фонда в пиар-сфере. Именно на самопрезентации WWF и сосредоточил всю свою работу в последние годы.

«Реально делают мало, а говорят много», — добавил он.

При этом в WWF* рассуждают о том, как в России плохи дела с охраной природы, заметил министр. По его словам, такой подход организации совсем не удивляет, так как фонду нужно как-то обосновывать запросы на финансирование.

«И они не одни такие, кто при отсутствии прозрачности открыто используют свои громкие названия для якобы благотворительных сборов» — заключил глава Минюста.

*Всемирный фонд природы (WWF) — внесен Минюстом в список иноагентов.