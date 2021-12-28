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    28 декабря 2021, 13:13

    Минюст и Роскомнадзор высказались против судимого «Мемориала»*

    Минюст и Роскомнадзор поддержали ликвидацию общества «Мемориал»*

    Михаил Закурдаев

    Иск о ликвидации международного «Мемориала»* (в настоящий момент признан иноагентом) поддержали в Министерстве юстиции и Роскомнадзоре, передало РИА «Новости». По их словам, нарушения были доказаны не раз.

    Минюст и Роскомнадзор высказались против судимого «Мемориала»*

    «Неоднократность нарушений доказана, подтверждена судебными актами… Никакие заслуги и общественная значимость не может оправдывать эти нарушения», — заявили в Минюсте. Ожидается, что решение по этому делу суд реализует сегодня.

    В качестве предъявленных обвинений — систематическое неуказание статуса иноагента, а также оправдание террористических и экстремистских организаций. Адвокаты «Мемориала»* в ответ заметили, что уже заплатили штрафы за указанные нарушения.

    Ранее суд в Петрозаводске приговорил к 15 годам колонии строгого режима главу карельского отделения «Мемориала»* Юрия Дмитриева. Его обвинили в изготовлении детской порнографии.

    *организация признана иноагентом