Минюст и ФСИН займутся подготовкой документов для выдворения Пола Уилана в США

Министерство юстиции и Федеральная служба исполнения наказаний намерены подготовить документы для рассмотрения ходатайства защиты Пола Уилана о его выдворении в США. Американец был осужден за шпионаж и сейчас находится в мордовской колонии.

О планах подготовки документов для рассмотрения вопроса о выдворении Уилана сообщило РИА «Новости».

Сегодня Верховный суд Мордовии оставил без рассмотрения ходатайство об этом и направил его в Минюст для сбора необходимой информации в соответствии с положениями международного договора РФ, а также для предварительного согласования вопроса о передаче осужденного с компетентными органами США.

Адвокат Уилана Владимир Жеребенков заявил агентству, что обжалует отказ мордовского суда рассматривать его ходатайство о выдворении в Штаты.

Бывший американский морской пехотинец был задержан в Москве в конце 2018 года. При досмотре у него была найдена флешка, а со списком оперативников одного из подразделений ФСБ. Сам американец утверждает, что он невиновен.

По данным следователей, Уилан собирал секретные сведения и пытался вербовать силовиков и военных. Мосгорсуд осудил его за шпионаж.