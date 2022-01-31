Минюст: 44% заключенных вновь нарушают закон и возвращаются в колонии

Российской уголовно-исполнительной системе необходимо принятие закона о пробации. Законопроект поможет освобожденным из мест лишения свободы адаптироваться к жизни на воле. Об этом в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко, его слова привел официальный сайт Кремля.

По словам министра, около 44% заключенных после освобождения вновь нарушают закон и возвращаются в колонии. Он пояснил, что необходимо создание службы пробации, которая помогла бы адаптировать этих лиц к новой жизни на свободе.

«Мы специально уходим от слова „инспекция“, потому что инспекция — это все-таки контрольно-надзорная история, а здесь эта деятельность ближе к душе человека, это человеческая история», — рассказал Чуйченко.

По его словам, соответствующий проект закона уже подготовлен и вскоре будет направлен в правительство и Государственную думу для согласования. В случае успеха служба заработает к середине 2023 года.

Чуйченко рассчитал, что в службу потребуются около 50 тысяч человек. Сотрудники должны обладать соответствующими знаниями, в том числе и в области психологии.

Путин предложил министру создать реестр людей, которые войдут в эту программу, с чем Чуйченко согласился.

«Конечно, это будет реестровая работа. Этим людям предоставят возможность получать образование, дадут доступ к медицинским услугам и социальным услугам», — заключил Чуйченко.