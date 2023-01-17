Общество 17 января 2023, 12:07 Минивэн Honda Odyssey появился на российском рынке

Читать 360tv в

Новый минивэн Honda Odyssey начали продавать в России. Об этом сообщила «Российская газета».

Цена автомобилей 2022 года доходит до 5,5 миллиона рублей, пока машины доступны только под заказ. Вероятнее всего, на российский рынок поступили рестайлинговые модели.

Реклама

В комплектацию входит адаптивный климат-контроль, камера в кабине, спинные подпорки спереди и карманы в сиденьях сзади, а также двойные шумоизолирующие стекла, потолочный монитор и беспроводная зарядка для телефона.

Реклама

Как отметили «Известия», в автомобиле девятиступенчатая коробка передач, а мощность мотора — 284 лошадиных силы.