Министры энергетики России и Саудовской Аравии провели телефонный разговор

По данным издания, по итогам переговоров министры отметили, что обе страны твердо привержены достижению стабильности на нефтяном рынке. Они выразили уверенность, что их партнеры по ОПЕК+ будут соблюдать положения достигнутого соглашения.

«Россия и Саудовская Аравия довольны появившимися признаками улучшения экономических и рыночных показателей», — добавили в пресс-службе.