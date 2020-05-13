Министры энергетики России и Саудовской Аравии провели телефонный разговор
Глава Минэнерго России Александр Новак провел телефонный разговор с коллегой из Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом. Об этом сообщила газета «Взгляд» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным издания, по итогам переговоров министры отметили, что обе страны твердо привержены достижению стабильности на нефтяном рынке. Они выразили уверенность, что их партнеры по ОПЕК+ будут соблюдать положения достигнутого соглашения.
«Россия и Саудовская Аравия довольны появившимися признаками улучшения экономических и рыночных показателей», — добавили в пресс-службе.