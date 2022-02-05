Министра туризма Ставрополья задержали по подозрению в превышении полномочий

Правоохранители задержали министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края. Его заподозрили в превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

«Подозреваемый в превышении должностных полномочий министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края задержан органами предварительного следствия для дальнейшего решения вопроса об избрании ему меры пресечения», — заявили в пресс-службе.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что в 2021 году министерство заключило госконтракт на проведение фестиваля фейерверков. Оказалось, что в документе прописали услуги, которые организация оказала еще в 2020 году. Также во время проверки установили, что общую стоимость контракта завысили в 10 раз.

«В результате указанных действий бюджету Ставропольского края был причинен ущерб в размере более 25,1 миллиона рублей», — уточнили в краевой прокуратуре.

Сейчас расследование уголовного дела находится на контроле аппарата надзорного ведомства.

Согласно данным на сайте Федерального агентства по туризму, главой Минтуризма Ставрополья является Кирилл Реут.