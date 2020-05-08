Министра строительства и ЖКХ РФ, заболевшего СОVID-19, выписали из больницы

Владимира Якушева госпитализировали 1 мая. Он является членом правления СБР с 2009 года.

В связи с угрозой распространения коронавируса в Москве с 30 марта ввели режим самоизоляции для всех горожан. По этой причине во всех странах массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.