    21 февраля 2020, 00:40

    Министр ЖКХ рассказал куда россияне тратят маткапитал

    Арина Гудилова

    Министр ЖКХ Владимир Якушев сообщил, что чаще всего материнский капитал используют для улучшения жилищных вопросов.
    Министр ЖКХ рассказал куда россияне тратят маткапитал

    В интервью «Известиям» министр подчеркнул, что более 80% денежных средств маткапитала расходуются на жилье.

    Якушев отметил, что действующая программа поддержки молодых семей является хорошим стимулом в том числе для разрешения демографических проблем.

    По словам министра, в 2020 году на программу выделено около шести миллиардов рублей.

    Ранее стало известно, что депутаты приняли закон о выплате материнского капитала за первого ребенка. Денежные средства положены семьям, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Изменения продлят программу маткапитала до конца 2026 года.