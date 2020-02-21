Министр ЖКХ рассказал куда россияне тратят маткапитал

Министр ЖКХ Владимир Якушев сообщил, что чаще всего материнский капитал используют для улучшения жилищных вопросов.

В интервью «Известиям» министр подчеркнул, что более 80% денежных средств маткапитала расходуются на жилье.

Якушев отметил, что действующая программа поддержки молодых семей является хорошим стимулом в том числе для разрешения демографических проблем.

По словам министра, в 2020 году на программу выделено около шести миллиардов рублей.

Ранее стало известно, что депутаты приняли закон о выплате материнского капитала за первого ребенка. Денежные средства положены семьям, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Изменения продлят программу маткапитала до конца 2026 года.