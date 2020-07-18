Министр здравоохранения Украины раскритиковал медицину страны

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в стране совсем не развита система медицинской помощи людям. Единственной сферой, которая еще держится на плаву, он назвал стоматологию.

Больницы и медицинские центры, где еще можно получить качественную помощь, держатся на врачах и другом персонале, заявил Степанов в интервью «РБК-Украина». Государство же никак не поддерживает эту сферу. Так, из всего ВВП Украины на здравоохранение уходит всего 3% средств. Максим Степанов сравнил этот показатель с другими странами, где на поддержку медицины уходит как минимум 6% от ВВП, а в США вообще 14%.

«У нас в этом году выделен миллиард гривен для людей, которые лечатся за границей. Считаю, что львиную долю этого лечения мы можем оказывать на Украине, просто нужно создать условия», — добавил министр.

Ситуацию еще можно исправить, например, построить новые клиники. Этим могут заняться частные строительные фирмы в рамках сотрудничества с государством, уверен Степанов. Кроме того, нужно поднять зарплаты врачам, пересчитав тарифы на лечение граждан.

Ранее Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович заявил, что страну может спасти лишь отставка нынешней власти.