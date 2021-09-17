Министр здравоохранения России заявил о снижении употребления алкоголя в стране

Потребление алкоголя, а также количество смертей от алкогольного отравления, снизились в России за последние несколько лет. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, написало РИА «Новости».

«Изменение отношения общества к алкоголю — длительный процесс. Наш пример показывает, что это возможно. Российская Федерация твердо привержена видению безопасного Европейского региона ВОЗ, свободного от вреда, причиняемого алкоголем, и предпринимает все усилия, чтобы воплотить это видение в жизнь», — отметил Мурашко на сессии Европейского регионального комитета ВОЗ.

Если в 2008 году объем потребления алкоголя на душу населения составлял 15,7 литра, то в прошлом году этот показатель снизился до 9,1 литра.

Министра также уточнил, что уровень смертности от отравления алкоголем за эти годы упал на 60%, написали Дни.ру.