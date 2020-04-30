Министр в Саратове уволился после скандала с масками по 425 рублей

Губернатор региона Валерий Радаев принял отставку Горячевой. Она уволена по собственному желанию на основании пункта 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса России. Свое решение чиновница пока не прокомментировала.

Ранее стало известно, что Саратовская область закупилась средствами защиты от инфекции на общую сумму 43,3 миллиона рублей. Большая часть денег ушла на маски по 425 рублей. Средства защиты купило подведомственное региональному Минздраву учреждение «Саратовский аптечный склад». Всего медицинских масок типа II KN95 FFP2 должны поставить 10 тысяч штук. По поручению прокурора региона Сергея Филипенко организована проверка.

Ранее по вопросу этой закупки к Филипенко обратился спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он родился в Саратовской области.