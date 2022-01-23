Министр связи Чечни: супруга экс-судьи Янгулбаева находится в спецприемнике и обеспечена лекарствами

Супруга бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева сейчас находится в спецприемнике в МВД по Чеченской Республике за административное нарушение — оскорбление представителя власти, то есть сотрудника правоохранительных органов, заявил «360» министр связи Чечни Ахмед Дудаев. По его словам, она обеспечена всем необходимым.

«Никакого похищения и намека на какие-либо противоправные действия со стороны сотрудников полиции предпринято не было однозначно. Все действия правоохранительных органов были выполнены строго в рамках российского законодательства. Как отмечал следователь следственного управления ОМВД РФ по городу Грозный, он несколько раз, три раза, если я не ошибаюсь, отправлял повестку по месту жительства Янгулбаева с требованием явиться к следователю для дачи показаний в качестве свидетеля», — сказал Дудаев.

Он пояснил, что супруга Янгулбаева проходит в качестве свидетеля по делу о мошенничестве. Из-за отсутствия какой-либо реакции на повестки было вынесено постановление о приводе ее в качестве свидетеля, добавил Дудаев.

«Далее сотрудники правоохранительных органов выехали и во взаимодействии с местным отделом внутренних дел в Нижнем Новгороде совместными действиями выполнили требования закона», — подчеркнул министр.

Дудаев отметил, что все было юридически обосновано и выполнено в рамках закона. «Это обычная работа сотрудников правоохранительных органов, и все требования соблюдены. О каком похищении идет речь», — сказал он.

По словам министра, супругу Янгулбаева обеспечивают всеми необходимыми медикаментами и у нее есть медицинское сопровождение.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения СМИ о попытке похищения бывшего судьи Верховного суда Чечни и его жены требуют официального подтверждения. Разобраться в этой истории должны правоохранительные органы.

«Мы предпочитаем не верить таким сообщениям без каких-либо подтверждений, уж слишком в неправдивое время мы живем», — сказал представитель Кремля.