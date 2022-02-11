Министр спорта Кубани смотрел Олимпиаду с бутылкой вина наготове

Министр спорта Кубани Серафим Тимченко активно болеет за российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине. Об этом издание «Подъем» сообщило у себя в Telegram-канале.

Министр опубликовал у себя в блоге фото, на которых смотрит выступление российских керлингисток. Подписчики Тимченко заметили, что у него в холодильнике лежит бутылка спиртного напитка. Они в шутку стали интересоваться, есть ли в министерстве подобные вакансии.

В беседе с «Подъемом» Тимченко заявил, что не будет менять выложенное в Сеть фото. Также он предложил выслать бутылку вина изданию после того, как спортсмен с Кубани выиграет золото на Олимпиаде.

Персонал, который работает с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Камилой Валиевой, будет тщательным образом проверен. Такое заявление ранее сделали в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).