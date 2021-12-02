Министр спорта Красноярского края Ростовцев перешел на новую должность

Министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев покинул свой пост, чтобы стать советником губернатора Александра Усса. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Сейчас в регионе есть потребность в человеке, который будет взаимодействовать с министерствами и ведомствами по серьезным вопросам, связанным с развитием спорта», — прокомментировал свое назначение Ростовцев.

Временно исполняющим обязанности министра спорта региона стал Роман Сотников — экс-генеральный директор «Платинум Арены», написала «Политика сегодня».