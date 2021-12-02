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    02 декабря 2021, 18:07

    Министр спорта Красноярского края Ростовцев перешел на новую должность

    Полина Гребенщикова

    Министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев покинул свой пост, чтобы стать советником губернатора Александра Усса. Об этом сообщило РИА «Новости».

    «Сейчас в регионе есть потребность в человеке, который будет взаимодействовать с министерствами и ведомствами по серьезным вопросам, связанным с развитием спорта», — прокомментировал свое назначение Ростовцев.

    Временно исполняющим обязанности министра спорта региона стал Роман Сотников — экс-генеральный директор «Платинум Арены», написала «Политика сегодня».