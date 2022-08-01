Министр сельского хозяйства Херсонской области пообещал не допустить простоя земель

Министр сельского хозяйства Херсонской области Алексей Ковалев рассказал ИА Ura.ru о ситуации, сложившейся с сельхозпроизводителями.

Ковалев уточнил, что в области сотни тысяч гектаров принадлежат гражданам ЕС, США и Великобритании, которые активно выкупали права аренды на сельхозугодья. Он подчеркнул, что сейчас все эти земли простаивают, но к осени их обработают.

«Сейчас хозяйством занимаются самые отважные: на них и будут держаться наши осенне-полевые работы. <…> Мы в любом случае не допустим простоя земель вроде того, что был в 1990-е годы, когда сельское хозяйство считалось неинтересным бизнесом», — заверил собеседник информагентства.