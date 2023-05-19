Общество 19 мая 2023, 14:28 Министр Решетников заявил, что ушедшие бренды довольно активно замещаются партнерами из арабских стран

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Ушедшие из России бренды достаточно активно замещают арабские и евразийские партнеры. Об этом в разговоре с RT сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.

«Они воспользовались высвобождением нашего рынка и теперь предлагают хорошие товары, но уже под своими брендами», — добавил в разговоре с журналистами Решетников.

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Чиновник отметил, что многие российские компании научились производить качественные товары, в том числе в области одежды и обуви. По его словам, процесс трансформации активно идет.