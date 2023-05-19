19 мая 2023, 14:23
Министр Решетников объяснил, с чем связано улучшение экономического прогноза в России
Министр Решетников: в стране возвращается потребительская модель поведения
Министр экономического развития России Максим Решетников в разговоре с RT объяснил, с чем связано улучшение экономического прогноза в России. В первую очередь, чиновник указал на возвращение в стране потребительской модели поведения.
Ранее в Минэкономразвития сообщили, что, в 2023 году в России ожидается увеличение ВВП на 1,2%.
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«Люди, постепенно восстановив свои сбережения, начинают больше тратить. То есть возвращается потребительская модель поведения, что и приводит к росту внутреннего спроса», — отметил министр.
На сегодняшний день в России наблюдается рост производства по многим направлениям и активизируется импортозамещение. Кроме того, экспортеры начали адаптироваться к текущим условиям. Восстанавливается и несырьевой неэнергетический экспорт, добавил Решетников.
Экономика
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