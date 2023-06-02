Общество 02 июня 2023, 17:00 Министр просвещения заявил, что детям до 15 лет не стоит сидеть в интернете Глава Минпросвещения Кравцов: детям до 15 лет не стоит выходить в Сеть Freepik

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Министр просвещения Сергей Кравцов в интервью Первому каналу заявил, что детям и подросткам до 15 лет не стоит сидеть в соцсетях и вообще выходить в Сеть. Об этом свидетельствуют и результаты исследований психологов и ученых, добавил глава Минпросвещения.

Кравцов признался, что даже на 15-летие подарил дочери кнопочный телефон. А до этого возраста ребенок точно должен жить «без виртуального мира», уверен министр.

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Накануне 1 сентября 2022 года Сергей Кравцов объявил о запрете использования мобильных телефонов на уроках в школах. Позже в Роспотребнадзоре пояснили, что санитарные нормы, ограничивающие использование телефонов в учебных целях, действовали еще с 2021 года. Причина — в негативном влиянии смартфонов на здоровье детей: использование телефонов повышает нагрузку на зрение и риск нарушения осанки. При этом у учеников, которым мобильные устройства нужны по медицинским показаниям — например, чтобы контролировать уровень сахара в крови или сердечный ритм, — телефоны перед уроками забирать не станут, заверили в ведомстве.

При это Кравцов не раз говорил о влиянии телефонов не столько на здоровье детей, сколько на учебный процесс. Ранее он рассказывал, что до 14 лет у его дочери не было вообще никакого телефона, «и хуже учиться она не стала». Интернет и соцсети отвлекают от учебы, считает министр.