Министр просвещения РФ поддержал инициативу тверского школьника о написании слова «ветеран»

10 января состоялась встреча Ольги Васильевой с тверскими школьниками, посвященная подвигам солдат во время Великой Отечественной войны.

Учений школы № 51 высказал предложение законодательно закрепить написание слова «ветеран» с прописной буквы в словосочетании «Ветеран Великой Отечественной войны».

Васильева оценила эту идею.

«Я думаю, что это очень хорошее начинание, просто надо этому начинанию дать дальнейший ход, — заявила министр, — я абсолютно согласна, что слово „ветеран“ надо писать с большой буквы».

Отмечается, что, в соответствии с ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», инициатива может получить одобрение.