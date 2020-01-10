    10 января 2020, 21:28

    Министр просвещения РФ поддержал инициативу тверского школьника о написании слова «ветеран»

    Ирина Нагайникова

    Министр просвещения РФ Ольга Васильева встретилась со старшеклассниками Твери. Она поддержала идею ученика, предложившего писать слово «ветеран» с прописной буквы, сообщило РИА ФАН.

    10 января состоялась встреча Ольги Васильевой с тверскими школьниками, посвященная подвигам солдат во время Великой Отечественной войны.

    Учений школы № 51 высказал предложение законодательно закрепить написание слова «ветеран» с прописной буквы в словосочетании «Ветеран Великой Отечественной войны».

    Васильева оценила эту идею.

    «Я думаю, что это очень хорошее начинание, просто надо этому начинанию дать дальнейший ход, — заявила министр, — я абсолютно согласна, что слово „ветеран“ надо писать с большой буквы».

    Отмечается, что, в соответствии с ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», инициатива может получить одобрение.