Министр просвещения попросил сделать 30 и 31 декабря выходными для учителей

Министр просвещения России Сергей Кравцов предложил сделать 30 и 31 декабря выходными для учителей в нынешнем году, сообщили в Telegram-канале ведомства «Большая перемена».

«Я прошу найти возможность руководителям региональных органов управления образованием сделать 30 и 31 декабря нерабочими днями для педагогов», — процитировала политика «Парламентская газета».

По словам Кравцова, при этом все обязательства по заработной плате должны быть сохранены.

Ранее сообщалось, что Чеченская Республика стала еще одним регионом нашей страны, где 31 декабря сделали нерабочим днем. Соответствующий указ подписал глава Чечни Рамзан Кадыров.