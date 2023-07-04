Общество 04 июля 2023, 18:03 Министр природных ресурсов Удмуртии Удалов заявил о сокращении выбросов парниковых газов на 58% с 1990 года

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В Удмуртии сократились выбросы парниковых газов до 58% от уровня 1990 года. Об этом рассказал министр природных ресурсов Удмуртии Денис Удалов, сообщил izh.kp.ru.

Отмечается, что на территории республики работает большое количество промышленных предприятий, которые являются источником парниковых газов. Наиболее значительный объем выбросов вредных веществ приходится именно на диоксид углерода.

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Как сообщил RT, в будущем власти региона планируют достигнуть отметки в 70%.