Министр предложил создать «одно окно» для жалоб

Своей инициативой Шадаев поделился на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

«Существует очень серьезная проблема [которая заключается] в том, что гражданин не знает, куда писать жалобу, ему достаточно сложно разобраться в полномочиях на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Мы считаем, что должны создать „одно окно“ для жалоб граждан», — уточнил министр.

Шадаев отметил, что граждане нуждаются в понятном и четком механизме. По его мнению, решать вопросы по жалобам необходимо оперативно.

«Это не должно занимать 30 дней, как сейчас у нас по многим обращениям граждан. Многие проблемы, которые волнуют наших жителей, должны решаться в очень короткие сроки, за несколько дней», — резюмировал он.