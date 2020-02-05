    05 февраля 2020, 12:38

    Министр предложил создать «одно окно» для жалоб

    Ольга Ситникова

    Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев решил организовать «одно окно» для жалоб. В нем будут принимать и обрабатывать просьбы и претензии россиян. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Своей инициативой Шадаев поделился на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

    «Существует очень серьезная проблема [которая заключается] в том, что гражданин не знает, куда писать жалобу, ему достаточно сложно разобраться в полномочиях на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Мы считаем, что должны создать „одно окно“ для жалоб граждан», — уточнил министр.

    Шадаев отметил, что граждане нуждаются в понятном и четком механизме. По его мнению, решать вопросы по жалобам необходимо оперативно.

    «Это не должно занимать 30 дней, как сейчас у нас по многим обращениям граждан. Многие проблемы, которые волнуют наших жителей, должны решаться в очень короткие сроки, за несколько дней», — резюмировал он.