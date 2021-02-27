Министр Пензы поддержал директора, сообщившего полицейским о постах восьмиклассницы

Министр образования Пензенской области Александр Воронков назвал правильной реакцию директора школы, который заявление на восьмиклассницу из-за постов во «ВКонтакте». Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Ранее исполняющая обязанности директора школы № 66 в Пензе Вера Махонина обратилась в полицию с просьбой проверить на экстремизм записи ученицы восьмого класса. Школьница репостнула анонс несогласованной акции КПРФ, которую планировали провести 23 февраля.

Ученица — активистка пензенского комсомола. Администрация школы требовала у нее удалить посты и вызывала родителей в школу. Позднее девочку вызывали в полицию, где, по словам первого секретаря пензенского обкома комсомола Александра Рогожкина, изъяли у нее телефон.

Воронков заявил, что обращение директора в полицию — это профилактика преступлений.

«Учителя и родители наравне с детьми пользуются интернетом, а также социальными сетями, общаются с детьми, знают их личные страницы», — привело РИА «Новости» его слова.

Когда взрослые видят, что школьник размещает в интернете «информацию, которая может стать угрозой для него самого, вовлечь ребенка в незаконную деятельность — они обязаны реагировать», подчеркнул он.