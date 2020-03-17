Министр образования Мурманской области объяснила пост с ошибками в Instagram

Министр образования Мурманской области Анна Головина в своем Instagram-аккаунте поблагодарила всех пользователей, которые указали ей на ошибки в публикуемых постах. Головина пообещала впредь быть внимательнее и не писать посты «на бегу».

«Спасибо всем, кто указал на ошибки! […] Каждый имеет право на ошибку, но это точно не самое лучшее, что может случиться с министром образования. Буду внимательнее! Больше не буду писать посты на бегу и отвлекаться», — написала Головина. Она также указала, что по образованию она «технарь, физик-математик». «Но это, конечно, не оправдание», добавила министр образования Мурманской области.

Пользователи соцсетей ранее раскритиковали Головину, которая только недавно вступила в должность министра образования области, за большое количество орфографических и пунктуационных ошибок в опубликованных постах.