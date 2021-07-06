Министр обороны Великобритании заявил о возможном росте терроризма в Афганистане

В Афганистане может резко вырасти терроризм в связи с выводом войск иностранной коалиции. Так считает министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщило издание The Times.

Во время своего выступления в парламенте Уоллес заявил, что решение Соединенных штатов о выводе своих войск поставило всех членов НАТО в трудное положение. Проводить афганскую миссию в таких условиях будет непросто, процитировала «Газета.ru» слова политика.

Теперь и Великобритания готовится к выводу войск, однако учитывает риски, которые могут произойти в дальнейшем. При этом британские власти продолжат работу с правительством Афганистана.

Ранее газета The Telegraph сообщила, что Великобритания намерена сохранить незначительный состав военных в Афганистане. Отмечалось, что британские военные будут обучать афганских коллег.