Министр Лавров оценил решение американцев перестать вмешиваться в дела других стран

Россия позитивно оценивает заявления президента США Джо Байдена о том, что пора завязывать с вмешательством в дела других стран. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр выразил надежду, что эти заявления отражают выстраданные США выводы и в будущем на планете может стать спокойнее, сообщило РИА «Новости».

Лавров обратил внимание, что о недопустимости вмешательства в дела других стран одновременно с Байденом заявил и президент Франции Эммануэль Макрон.

«Они оба практически с разрывом в один-два дня заявили, что пора завязывать, извините за такое выражение, с вмешательством во внутренние дела других стран с целью навязать им демократию западного образца», — сказал он на встрече со студентами МГИМО.

Глава МИД подчеркнул, что Москва приветствует такие заявления. По его словам, российская сторона уже давно призывала к тому, чтобы извлекать уроки из авантюр, в которые в последние десятилетия ввязывались западные страны.

США 30 августа завершили вывод войск из Афганистана. После этого Байден обратился к нации и заявил, что уход американского военного контингента из этой страны подвел черту под эрой попыток переустройства других стран силовым путем.