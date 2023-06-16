16 июня 2023, 17:45
Министр культуры РФ Любимова назвала ПМЭФ хорошей возможностью встретиться с коллегами для обсуждения будущих проектов
Министр культуры РФ Ольга Любимова считает Петербургский международный экономический форум хорошей возможностью встретиться с коллегами и обсудить предстоящие проекты. О работе министерства на форуме Любимова сообщила газете «Петербургский дневник».
По словам министра, на площадке обсуждаются разные вопросы, связанные с кинематографом и с креативными индустриями. На ПМЭФ делегация министерства подпишет соглашения с Минпромторгом и ВТБ.
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Любимова отметила, что посещение форума стало для Минкультуры традицией.
Минкультуры РФ
ПМЭФ-2023
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