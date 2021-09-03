Министр культуры Крыма выбрала для школьной линейки откровенный наряд

Пришедших на торжественную линейку в симферопольскую школе-лицее имени Макаренко возмутил наряд министра культуры Крыма Арины Новосельской. Глава ведомства предстала перед собравшимися в полупрозрачном брючном костюме.

Фотографии кружевного наряда Новосельской появились в соцсетях вместе с осуждающими комментариями родителей учеников, сообщил сайт kp.ru. В стенах учебного заведения, отметили они, носить подобное недопустимо.

Пользователи напомнили, что чиновница нарушила деловой дресс-код. Она позволила себе откровенный наряд, когда мальчикам не разрешают носить в школу джинсы, а девочкам — «ходить с распущенными волосами».

Учителей, подчеркнули родители, и вовсе увольняют за непристойное поведение или компрометирующие фото в Сети.

В предыдущий раз глава крымского Минкульта стала предметом обсуждений, когда выругалась матом на совещании в правительстве. За использование нецензурной лексики ее простили.