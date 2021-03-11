Министр культуры Крыма выругалась на служебном совещании. Видео

Министр культуры Крыма Арина Новосельская случайно выругалась во время служебного совещания с губернатором. Свою реакцию он объяснила тем, что у нее «отключилась машина».

Во время видеоселектора у губернатора произошло незапланированное включение с Ариной Новосельской. Она выругалась, потому что была возмущена сбоями связи. Трансляцию вел канал «Прямой эфир 24».

«*** твою мать, поставили как обезьяне», — воскликнула Новосельская.

«Арина Вадимовна, успокойтесь. Вы чего там, вообще, что ли? Это что такое? Провести служебное расследование», — сказал губернатор Сергей Аксенов.

На это министр начала активно извиняться, объясняя, что она сделала это не специально.

«Извините, пожалуйста, коллеги, простите, пожалуйста. У меня машина отключилась», — сказала она.

Неизвестно, принял ли глава Крыма извинения и ждет ли министра какое-либо наказание. Совещание было посвящено реализации инфраструктурных проектов.

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