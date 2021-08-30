Министр Кравцов: в российских школах начнут поднимать флаг с 1 сентября

В российских школах с начала нового учебного года будут распространять поднятие государственного флага. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Министр обратил внимание, что в некоторых учебных заведениях эта практика уже существует, сообщило РИА «Новости».

«Здесь не должно быть формализма. Мы уверены, что это хорошая практика, во многих регионах она уже существует, и сами школьники хотят и стремятся участвовать в церемонии поднятия флага», — сказал он.

Ранее идею ввести традицию ежедневного поднятия российского флага в школах поддержал президент РФ Владимир Путин. Предложение выдвинул представитель лагеря «Артек».

«Это хорошая традиция. Здесь нам нужно только обеспечить некоторые вещи формального характера, например, совершенно точно должен быть единый общероссийский, общегосударственный стандарт», — сказал глава государства.

Новый учебный год начнется в российских школах в очном формате. По данным Минпросвещения, учебные заведения готовы к приему 17 миллионов школьников.

Кравцов ранее заверил, что никаких планов по переводу школ на дистанционное обучение нет, они будут работать в традиционном формате. Министр добавил, что на фоне борьбы с коронавирусом будут усилены все меры, предписанные Роспотребнадзором, чтобы обеспечить здоровье учеников и учителей.