Министр юстиции: судебная система уходит от обвинительного уклона

Обвинительный уклон в российской судебной системе постепенно сходит на нет. Ее развитие, считают в Минюсте, идет «в правильном направлении».

О ситуации в судебных инстанциях на сессии Восточного экономического форума рассказал министр юстиции Александр Коновалов. Его слова привело РИА «Новости».

«За прошедшие годы судебная система сильно изменилась, она здорово дрейфовала от государственного уклона, обвинительного уклона», — заметил Коновалов.

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За изменениями он наблюдал еще со стороны прокуратуры и государственного обвинителя.

«Судебная система России развивается, развивается в правильном направлении. Я об этом могу свидетельствовать», — подчеркнул Александр Коновалов.

В течение 27 лет работы в судебной системе нынешний глава Минюста заметил, как меняется ситуация. Сейчас уже нельзя говорить о «полной консолидации с позицией прокуратуры».

Пятый Восточный экономический форум начался во Владивостоке 4 сентября. Пятница станет заключительным днем ВЭФ.