Общество 11 января 2024, 19:04 Министр Фальков: МГМУ имени Сеченова привлек больше всего инвестиций бизнеса в науку

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МГМУ имени Сеченова привлек рекордные внебюджетные средства в науку. Размер инвестиций составил более двух миллиардов рублей, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в беседе с «Газетой.ru».

Также успешными в этом оказались Казанский федеральный университет и Санкт-Петербургский государственный морской технический университет.

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Отмечается, что перечисленные образовательные учреждения участвуют в программе «Приоритет-2030», благодаря которой растет финансирование науки бизнесом.