11 января 2024, 19:04
Министр Фальков: МГМУ имени Сеченова привлек больше всего инвестиций бизнеса в науку
МГМУ имени Сеченова привлек рекордные внебюджетные средства в науку. Размер инвестиций составил более двух миллиардов рублей, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в беседе с «Газетой.ru».
Также успешными в этом оказались Казанский федеральный университет и Санкт-Петербургский государственный морской технический университет.
Реклама
Отмечается, что перечисленные образовательные учреждения участвуют в программе «Приоритет-2030», благодаря которой растет финансирование науки бизнесом.
Бизнес
Наука
Реклама
Реклама