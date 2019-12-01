Министр эпохи Ельцина объяснил обесценивание вкладов россиян в 1990-е

Вклады сограждан в последние годы существования Советского Союза обесценились из-за большого количества напечатанных денег. Об этом заявил экс-министр экономики экономики России Андрей Нечаев.

«В конце Советского Союза деньги печатались без всякой меры, одновременно предприятия обналичивали огромные суммы через кооперативы и раздавали зарплату сотрудникам, — приводит Ura.ru слова бывшего министра. Нечаев добавил, что у людей тогда скопилось много денег, но из-за контроля цен в стране был товарный дефицит. После либерализации цены резко взлетели, а вклады обесценились.

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Ранее миллиардер Петр Авен обвинил в обесценивании вкладов граждан перед развалом Союза советское правительство. По его словам, премьер-министр СССР Валентин Павлов практиковал ежегодное закрытие кассовых разрывов деньгами населения, которые лежали у них в сберкассах.

Ранее средства получалось возвращать, но однажды этого не случилось — деньги просто забрали. Люди, которые сделали вклады до 20 июня 1991 года, не могут получить компенсации до сих пор.