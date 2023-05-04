Общество 04 мая 2023, 10:10 Министр энергетики назвал разовым увеличение тарифа ФСК Министр энергетики Шульгинов: индексация тарифа ФСК носит разовый характер Сайт мэра и правительства Москвы

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Увеличение тарифа на передачу электроэнергии по Единой национальной электросети будет разовым, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов на Кавказской инвестиционной выставке. Его процитировал ТАСС.

Министр пояснил, что мера не затронет население.

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«Это разовая мера, которая касается только тарифа ФСК», — подчеркнул он.

В целом изменения тарифов будут совершаться в установленные сроки в соответствии с параметрами, которые заложены в прогнозы социально-экономического развития.

Правительство России увеличило тариф на передачу электроэнергии в период с 1 мая до 31 декабря текущего года на 6,3%. Индексация связана с реализацией масштабной инвестпрограммы в сетевом комплексе, рассказали журналистам в ФАС.

Кавказская инвестиционная выставка собрала в Минеральных Водах инвесторов и авторов инвестпроектов, банки, руководителей регионов Северного Кавказа. Это площадка для взаимодействия власти и бизнеса, презентации важных инициатив. Выставка проходит под руководством Минэкономразвития России.