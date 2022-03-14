Министр экономики назвал главную причину приостановки деятельности зарубежных компаний в РФ

Большинство зарубежных компаний, ведущих деятельность в России, приостановили свою деятельность по причине возникших логистических проблем. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил министр экономики Максим Решетников.

Он отметил, что правительство РФ рассчитывает, что большинство иностранных компаний вернутся в Россию после перенастройки производственных цепочек.

Решетников отметил, что государство должно использовать все ресурсы, чтобы не допустить дефицита товаров.

«Важно сохранить гибкость ценообразования на товары, чтобы избежать дефицита. Также требуется время, чтобы цены подстроились под новую структуру спроса и предложения», — сказал он.

Министр рассказал, что российские власти могут предложить временное обнуление ввозных пошлин на некоторую продукцию для поддержки бизнеса.

Экономист Дмитрий Моторин рассказал, что власти России адекватно реагируют на возможность экономической блокады со стороны западных стран.