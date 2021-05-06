Министр экономического развития сменился в Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ о назначении Натальи Гершун на пост министра экономического развития региона. Об этом сообщил «ФедералПресс».

Отмечается, что с марта 2018 года по апрель 2021-го Гершун была начальником департамента инвестполитики комитета экономического развития и инвестиционной деятельности правительства Ленинградской области. По данным издания, с 2002 по 2017 год она работала в органах исполнительной власти Иркутской области.