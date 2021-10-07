Министр Дагестана назвал позором избиение земляками мужчины в московском метро

Избившие москвича в московском метро дагестанцы своим поступком дискредитируют молодежь республики и позорят свои семьи. Об этом заявил министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов.

«Министерство осуждает такое недостойное настоящих дагестанцев поведение и искренне сочувствует родным и близким этих молодых людей, которым, уверены, сейчас бесконечно стыдно за своих детей», — сказал он в беседе с РИА «Новости».

Он отметил, что ему очень неприятно, что своими поступками эти люди дискредитируют дагестанскую молодежь.

Накануне в вагоне электропоезда три дагестанца избили молодого человека, который заступился за девушку. Их оперативно задержали и поместили в СИЗО. Полиция возбудила дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц». А Следственный комитет завел дело о покушении на убийство.

Избитый москвич Роман Ковалев сейчас находится в больнице и готовится к операции на нос, который ему должны вправить. Также, скорее всего, ему придется ставить под глаз пластину, чтобы скорректировать зрение.