Общество 28 марта 2024, 16:27 Министерство соцполитики: более 4 тысяч нижегородских семей получили выплаты в честь свадебного юбилея

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Юбилей совместной жизни отпраздновали в 2023 году 4754 нижегородские семьи. Каждой из них назначили выплату в честь события, сообщил сайт Pravda-nn.ru со ссылкой на региональное министерство социальной политики.

Так, в прошлом году большая часть пар отметила 50-летие со дня свадьбы. Еще 408 семей — 60-летие, всего 12 — 70-летие. С начала 2024-го материальное поощрение получили 1216 юбиляров.